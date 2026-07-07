Bài Tứ Sắc – Cập Nhật Chi Tiết Các Quy Định, Cách Chơi

Bài Tứ Sắc là trò chơi dân gian trí tuệ và đầy tính chiến thuật phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ mang tính chất giải trí, tựa game này còn đòi hỏi người chơi khả năng ghi nhớ và tư duy nhạy bén. Nếu bạn là người mới và muốn tìm hiểu cách chơi chi tiết nhất, hãy theo dõi thông tin dưới đây!

Bài tứ sắc là gì, thông tin giới thiệu chi tiết

Bài tứ sắc (“Si se pai”) là một trong những trò chơi dân gian vô cùng phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực như miền Trung và miền Nam. Đúng như tên gọi “Tứ sắc”, trò chơi này tại QH88 sử dụng các quân có bốn màu sắc chủ đạo là vàng, xanh, trắng và đỏ.

Mặc dù có lối chơi khá phức tạp so với các game thông thường, Tứ sắc lại sở hữu sức hấp dẫn đặc biệt nhờ tính chiến thuật cao, đòi hỏi người chơi phải tư duy, ghi nhớ và phán đoán tốt. Đây không chỉ là một hình thức giải trí xả stress mà còn là nét văn hóa đặc sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Mỗi màu sẽ bao gồm 7 đạo quân (giống như các quân trong cờ tướng): Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã và Tốt. Mỗi đạo quân có đúng 4 lá giống nhau. Các quân tứ sắc có hình dạng thuôn dài, làm bằng giấy cứng, trên mặt in chữ Hán và minh họa bằng màu sắc đặc trưng.

Khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử dụng trong game bài tứ sắc

Để học cách chơi bài tứ sắc, trước tiên bạn cần nắm rõ cách liên kết các quân thành các nhóm hợp lệ (gọi là Quằn hoặc Tới):

Tướng: Một quân Tướng đứng một mình được tính là một nhóm hợp lệ.

Bộ đôi: 2 quân giống hệt nhau về cả màu sắc và đạo quân.

Bộ ba: 3 quân giống hệt nhau về cả màu sắc và đạo quân.

Bộ bốn (Quằn): 4 quân giống hệt nhau về cả màu sắc và đạo quân.

Bộ ba xe – pháo – mã: 3 quân Xe, Pháo, Mã có cùng một màu.

Bộ ba tướng – sĩ – tượng: 3 quân Tướng, Sĩ, Tượng có cùng một màu.

Bộ ba hoặc bốn lá Tốt: Gồm 3 hoặc 4 quân Tốt khác màu nhau.

Những lá không nằm trong các nhóm trên được gọi là rác. Mục tiêu chính của người chơi là bòn bài, ăn bài để giải quyết hết quân rác trên tay

Hướng dẫn chi tiết cách tham gia bài tứ sắc cho người mới

Một ván tứ sắc lý tưởng nhất là có 4 người chơi, cách chia được quy định cụ thể như sau:

Số lượng: Mỗi người chơi được chia tổng cộng 20 quân riêng người đi đầu tiên (người cái) sẽ được chia 21 lá.

Bài nọc: Những lá còn dư sau khi chia sẽ được đặt ở giữa bàn gọi là Nọc để người chơi rút dần.

Cách chia: Bài được chia theo vòng. Người chia sẽ chia cho mình trước, sau đó lần lượt đến các người chơi khác theo chiều kim đồng hồ.

Cập nhật chi tiết luật chơi bài tứ sắc cho newbie lần đầu truy cập

Trận đấu bắt đầu khi người cầm 21 quân (người cái) đánh ra một lá rác đầu tiên, gọi là Tỳ. Người ngồi kế tiếp bên tay phải sẽ có quyền ăn quân này nếu có các bài hợp cạ để tạo thành bộ.

Luật ăn bài tứ sắc

Ăn quận thuận: Nếu người bên trái đánh ra một lá và bạn có các quân hợp thành bộ đôi, bộ ba, hoặc bộ Xe-Pháo-Mã, Tướng-Sĩ-Tượng với lá đó, bạn được quyền ăn. Sau khi ăn, bạn phải đánh trả lại một lá bài rác khác vào mâm.

Ăn đứt đầu: Nếu bạn đang có một bộ ba lá giống nhau trên tay (gọi là Khạp), và có người đánh ra lá thứ tư giống hệt, hoặc lá thứ tư được lật từ Nọc, bạn bắt buộc phải ăn để tạo thành bộ bốn (Quằn).

Luật đền trong bài tứ sắc

Nếu đến lượt bạn đánh bài rác, bạn bắt buộc phải đánh lá xấu nhất hoặc quân không thể tạo bộ. Nếu bạn cố tình giữ lại rác lớn và đánh ra quân khiến người tiếp theo “Úp bài” (Chiến thắng), bạn sẽ phải đền tiền cược cho cả mâm.

Chi tiết các điều kiện để tính thắng trắng trong game tứ sắc

Một ván tứ sắc kết thúc khi có một người chơi thông báo Tới (thắng). Người Tới phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Trên tay không còn bất kỳ lá bài rác nào.

Tất cả các lá bài đều đã được sắp xếp thành các bộ hợp lệ như đã nêu ở mục 2.

Số “Lệnh” (điểm tính từ các bộ bài) phải đạt số chẵn theo quy định của bàn chơi.

Có hai trường hợp Tới phổ biến:

Tới quan: Người chơi đã tròn bài (không còn rác) và ăn được quân Tỳ cuối cùng do người khác đánh ra.

Tới rút (Tới chợ): Người chơi lật được quân cần thiết từ sấp bài Nọc giữa bàn để hoàn thành bộ của mình.

Cập nhật các bí quyết chinh phục bài tứ sắc đến từ cao thủ lâu năm

Bài tứ sắc không hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Để nâng cao tỷ lệ chiến thắng, bạn cần áp dụng các mẹo sau:

Ghi nhớ bài đối thủ: Hãy quan sát kỹ những quân rác mà đối thủ đã đánh ra. Từ đó suy đoán xem họ đang gom bộ gì để tránh đánh ra lá bài giúp họ ăn.

Ưu tiên xả rác lớn: Giữ lại các lá rác nhỏ, dễ kết hợp và xả ngay các quân rác biệt lập, khó tạo bộ (như quân Tướng lẻ hoặc Tốt lẻ) ngay từ đầu trận.

Giữ tâm lý bình tĩnh: tứ sắc là trò chơi đấu trí đường dài. Đừng để lộ cảm xúc khi sở hữu đẹp hay xấu khiến đối thủ bắt.

Kết Luận

Bài Tứ Sắc là một nét đẹp văn hóa giải trí độc đáo, mang lại những giây phút thư giãn và rèn luyện tư duy tuyệt vời. Hy vọng thông tin này của QH88 đã giúp bạn hiểu rõ luật chơi, cách chia cũng như các chiến thuật chơi Tứ Sắc hiệu quả nhất. Hãy thực hành thường xuyên để sớm trở thành một cao thủ Tứ Sắc thực thụ!